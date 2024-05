LUCÉLIA: Estúdio Evaldo Siqueira de cara nova

Há aproximadamente um ano, o empresário Cido vem desenvolvendo um trabalho de bate papo, entrevistas e campanhas com quadro “Microfone Aberto”, pelo seu canal no Facebook. O estúdio Evaldo Siqueira, no qual é uma homenagem ao amigo e radialista Evaldo Siqueira, que nos deixou em setembro do ano de 2022, em um trágico acidente no trevo de Lucélia.

Passado um ano o Cido fez algumas mudanças que deixaram o estúdio com um novo visual, oferendo aos convidados maior conforto para o bate papo.

Foi colocado uma lona impressa com o nome do estúdio Evaldo Siqueira e do programa Microfone Aberto.

Desde já, Cido convida quem queira fazer um bate papo, que fique a vontade para agendamento no wattzap (18) 996586014. Lembrando que, política, religião e futebol, não haverá bate papo, pois cada um tem sua opinião formada sobre tais assuntos.

Durante um ano o Cido já recebeu várias pessoas, sendo dos mais diferentes segmentos da comunidade, como empresários e campanhas solidárias.

O Cido agradece a todos que passaram pelo estúdio trazendo informações, histórias de vidas, e até mesmo campanhas solidárias. E volta a frisar, para que fiquem a vontade para agendar para um bate papo informativo.