Acidente mata adolescente e deixa três menores de idade em estado grave

Um adolescente identificado por Otavio Henrique das Graças, 16 anos, morador do município de Iacri morreu na tarde deste domingo,09, em um grave acidente na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), em Bastos.

Segundo informações, o adolescente estava em um veículo Vectra com outro quatro amigos, onde somente o motorista era maior de idade, quando no km 103 da via, o motorista perdeu o controle de direção vindo a capotar.

Otavio Henrique, não resistiu os ferimentos e veio a falecer, os demais adolescentes foram socorridos para as cidades de Bastos, Tupã e Marília com ferimentos graves, já motorista, saiu ileso e após realizar o teste do bafômetro que apontou 0,83 de álcool por litro de sangue, recebeu voz de prisão e conduzido para a CPJ de Tupã.

O corpo do adolescente será velado no município de Iacri nesta segunda-feira, 10.