Piloto morre em queda de avião de pequeno porte em aeroclube de Bauru

A aeronave era do modelo Acro Sport 2, com matrícula PP-XNB. Igos Reis voltava para casa após se apresentar no evento Arraiá Aéreo, neste sábado(8) e domingo (9). De acordo com o boletim de ocorrência do acidente, o destino da aeronave era Mogi Mirim (SP). Já o piloto morava em Valinhos (SP).

Ainda de acordo com as equipes de resgate, a aeronave pegou fogo com a queda. Um vídeo feito após o acidente mostra o avião em chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. As causas do acidente serão investigadas e a Polícia Científica também esteve no local.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) investigrará o acidente e apresentará possíveis causas em um relatório preliminar que deve ser emitido em 30 dias.