Com cinco passageiros, veículo da Prefeitura de Mariápolis se envolve em acidente

Um veículo GM Spin, da Prefeitura de Mariápolis, com identificação da Secretaria Municipal de Saúde, se envolveu em um acidente por volta das 12h50 de ontem (11), conforme informou a Artesp, a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo ao jornalismo Folha Regional NET.

A colisão com uma picape Strada, cabine dupla, na qual estava só o condutor, ocorreu no km 528 da SP-294, no dispositivo do tipo trevo, sentido Oeste, em Tupã.

Com o choque, um dos ocupantes do veículo oficial de Mariápolis foi socorrido em estado moderado e levado para atendimento hospitalar. Outras quatro pessoas que também estavam no veículo, saíram ilesas, conforme informações da ocorrência.



O condutor da picape precisou ser encaminhado para atendimento médico, já que sofreu ferimentos leves.

Além das equipes da Eixo, atuaram nesta ocorrência a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros de Tupã.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil que contará com um laudo pericial no esclarecimento dos fatos.