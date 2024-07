Flórida Paulista se despede da Professora Maria Marton

Flórida Paulista se encontra em luto com a perda da estimada Professora Maria Aparecida Gomes Marton Mac Fadden, irmã do conhecido “Marton”, “Mingo – carinhosamente chamado pelos familiares e amigos”, o Professor Antônio Domingos Marton, ex-delegado regional de ensino.



Maria Marton enfrentou, em um curto período, problemas de saúde que a enfraqueceram e, infelizmente, a levaram ao seu falecimento.

Professora Maria Marton, esposa do senhor Gilberto Wesley Mac Fadden, engenheiro agrônomo atuante em Flórida Paulista, Adamantina e regiões adjacentes, onde também ocupou o cargo de delegado agrícola.

Ao longo de sua carreira, Maria Marton deixou um impacto significativo na educação municipal de Flórida Paulista. Além de lecionar, ela desempenhou um papel crucial como diretora do CEFAM – Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, em Adamantina, contribuindo significantemente para a formação de educadores que hoje tão bem desempenham o brilhante papel.

Nascida em uma família de pioneiros de Flórida Paulista, sendo filha de Alcides e Adelaide Marton, Maria sempre manteve uma profunda conexão com sua cidade natal.

O velório será realizado em Adamantina, com o sepultamento em Flórida Paulista, amanhã, segunda-feira (1) Após as 15h, junto de seus entes queridos, trazendo sua filha novamente ao berço desta “terra”.



Neste momento em que a vida cumpre mais um ciclo e que se perpetua mais um excelente exemplo de legado e amor para com a educação, mesmo diante da infinita dor de seus familiares e amigos, o Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Site) estende suas condolências aos entes da Professora Maria Marton.

Que sua memória seja um conforto para todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e aprender com ela.