PARAPUÃ: Confirmada pré-candidatura de Éder Castro para prefeito e de Cacau para vice

Em reunião realizada neste mês de junho entre os partidos PSD e PSDB foi confirmada a pré-candidatura a prefeito de Eder Castro para prefeito na eleição deste ano. Também na oportunidade admitiram a pré-candidatura a vice-prefeito de Antônio da Silva, popular “Cacau”.

Éder Castro, popular Éder da Farmácia, tem 42 anos, nascido em Parapuã, enfermeiro pós-graduado, profissional na área da Saúde há 28 anos dividido em farmácia e enfermagem. Atualmente trabalha em Salmourão e Flórida Paulista, sendo vereador de primeiro mandato atualmente onde foi o candidato mais votado nas últimas eleições. Atuante, próximo do povo, esportista, parceiro das instituições parapuenses, onde sempre buscou recursos, defende a família, o jovem, as crianças e sua causa maior é a luta pelo povo de Parapuã.

Antônio da Silva “Cacau”, chegou a Parapuã em 1950 com quatro meses de idade, é filho da saudosa Germana da Silva e irmão do saudoso Geraldo da Silva popular ‘Geraldão do Morro’, é casado com Silvéria de Fátima Penha Silva, a popular Déia, e pai de 4 filhos – Sandra (em memória), Vagner, Vânia e o Juninho. Foi varredor de rua na juventude na cidade de Parapuã, sempre com muito trabalho e é hoje um empresário empreendedor e revolucionário na cidade de Parapuã.

Ainda na reunião em que foi confirmada as pré-candidaturas a prefeito e vice, também foi confirmado que os partidos PSD e PSDB terão chapa completa para vereadores, onde terão 20 candidatos representando diversos segmentos da comunidade parapuense.

Éder Castro agradeceu o apoio que vem recebendo de diversos segmentos da comunidade e ressaltou o grupo composto de pessoas com o intuito de fazer uma política inovadora, voltada para valorizar as pessoas e buscar desenvolvimento de Parapuã.