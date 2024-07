FLORA RICA: Prefeito anuncia nova praça no bosque municipal com investimento superior a R$ 500 mil

A população florarriquense será beneficiada com mais uma área de lazer. Dessa vez, através da construção de uma nova praça no bosque municipal, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Flora Rica.

Com um investimento total de R$ 553. 225,00, o projeto visa proporcionar mais um espaço de convivência para os moradores da cidade.

O anúncio foi feito pelo prefeito Fabio Luiz Florentino de Faria através das redes sociais e recebeu muitos cumprimentos pela iniciativa.

O novo espaço contará com uma pista de caminhada, espaços dedicados à leitura, pergolados e trilhas, promovendo um ambiente propício para o bem-estar e a interação social.

O prefeito Fábio esteve no local, onde as obras já foram iniciadas e destacou a importância da nova praça para a cidade. “Esta parceria com o governo do Estado é essencial para oferecer mais opções de lazer e promover a saúde e o bem-estar da nossa comunidade. Estamos entusiasmados com o impacto positivo que este novo espaço trará para os moradores”, afirmou o prefeito.