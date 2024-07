Acidente entre ônibus e micro-ônibus deixa 6 mortos e 3 feridos em rodovia de Ipeúna, SP

Quatro pessoas morreram no local do acidente. O motorista do ônibus fretado, que tinha 56 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde de Rio Claro. O coletivo saiu de Charqueada (SP), segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), para buscar trabalhadores em Ipeúna.