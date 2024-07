FLÓRIDA: Mulher é presa suspeita de furtar o segundo celular em menos de 10 dias

Na semana passada, ela já teria se envolvido em uma ocorrência semelhante, em um bar



Na noite de ontem, 9 de julho, a Polícia Militar foi acionada pelo COPOM para atender uma ocorrência de furto de celular em um bar da Avenida Dirceu Rodrigues, 553, em Flórida Paulista.

Conforme a PM, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, que relatou que seu celular Samsung Galaxy A10S, de cor preta, havia sido furtado. Ele suspeitava que a autora do furto fosse uma mulher identificada de 40 anos.

Os policiais iniciaram patrulhamento nas proximidades e conseguiram abordar a mulher em frente à sua residência. Ao perceber a aproximação da guarnição, ela teria tentado se desfazer do celular jogando-o no canto do portão de sua casa, relatos estes feitos pelos policiais no boletim de ocorrência.

Durante a abordagem, ela negou ter cometido o furto, mas ao ser informada de que seria levada ao Plantão de Polícia Civil de Adamantina, ficou nervosa e resistiu à prisão, mas foi contida pelos policiais.



A vítima chegou ao local e reconheceu tanto a mulher quanto o celular furtado.

Durante o deslocamento para a delegacia ela teria proferido ofensas aos policiais e resistiu de forma contínua, batendo as algemas no vidro da viatura e utilizando palavras de baixo calão, conforme consta no boletim de ocorrência.

Na delegacia, foi confeccionado o Boletim de Ocorrência de Furto/Desacato/Flagrante e a suspeita permaneceu detida à disposição da justiça. O celular foi devolvido ao proprietário.

REINCIDENTE

A reportagem do jornal e site Folha Regional NET, apurou que na semana passada, a mesma mulher teria sido identificada como a suspeita de furtar um celular em outro bar. Ela teria sido identificada e levada até o Plantão Policial, porém, por não estar em situação de flagrante, foi ouvida e liberada.