LUCÉLIA: Marcos Lima é pré-candidato a prefeito com apoio de dois partidos

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Marcos Lima que é pré-candidato a prefeito de Lucélia na eleição deste ano, falou que tem dialogado com lideranças políticas e comunitárias da Capital da Amizade nos últimos meses.

Marcos Lima afirmou que o diálogo é de suma importância para ouvir todos os setores buscando sempre um projeto de desenvolvimento para Lucélia.

A pré-candidatura de Marcos Lima conta com o apoio de dois partidos políticos sendo o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas e o PL (Partido Liberal) que tem como líder o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O pré-candidato afirmou que tem conhecimento das maiores necessidades de Lucélia e as suas prioridades no plano de governo tem a Saúde e a Geração de Emprego e Renda como as principais bandeiras de trabalho, em busca de uma cidade melhor para todos.

Um apoio importante de sua pré-candidatura é do atual secretário de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado, Guilherme Paia, que é amigo de longa data e que juntos tem planos para o fortalecimento do agronegócio em Lucélia.

Marcos Lima é o atual vice-prefeito de Lucélia, oriundo do agronegócio, é o atual presidente licenciado do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança), fundador e atual vice-presidente da ADNAP (Associação Direita da Nova Alta Paulista), entre outros.

A data da convenção para a homologação da candidatura a prefeito e vereadores será marcada nos próximos dias, quando também na oportunidade, será anunciado o candidato a vice-prefeito.