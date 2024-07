Posse do gabinete da governadora do Distrito LC 8 de Lions Clube

José Costa – Ass. de Comunicação do Distrito LC 8

Nos dias 06 e 07, o Distrito LC 8 de Lions Clube internacional, reunido em Bauru, deu posse oficial a todo o gabinete e assessorias da governadora Jaqueline Millen de Miranda do Lions Clube Bauru Estoril, para o ano leonístico 2024/ 2025.

No sábado os presidentes, secretários e tesoureiros dos clubes das regiões da Paulista, Noroeste e de parte do Mato Grosso do Sul, participaram de treinamentos para seguir as orientações estabelecidas pela governadoria a fim de que tudo seja elaborado e trabalhado dentro de uma mesma linha de conduta dos clubes.

Já no domingo, o encontro que contou com quase 500 presentes, o Diretor Internacional Manoel Messias de Mello, pertencente ao Distrito LC 8 foi o orador oficial onde procurou sempre colocar a importância do leonismo em cada comunidade e o seu papel de atender as necessidades das pessoas. Na ocasião a ex-governadora Luciana Yokoyama do Lions Clube de Araçatuba, fez as premiações aos clubes que tiveram ações destacadas durante a sua gestão.

Também foram apresentados oficialmente aos clubes, os principais nomes da governadoria sendo 2º vice-governador Miguel Everson Locatti do Nascimento, do Lions Clube Chapadão do Sul, do Mato Grosso do Sul e, Djalma Quinelato do Lions Clube Dracena Cinquentenário. Foram empossados também naquele gabinete, o secretário distrital, Thiago Lucena do Lions Clube Dracena Cinquentenário e Fernando Magnollo do Lions Clube Bauru Estoril, nas funções de tesoureiro distrital.