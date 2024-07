FLÓRIDA: FLOR DE LÓTUS anuncia velório particular na cidade

A Flor de Lótus Funerária anunciou, junto à inauguração de seu novo e moderno escritório na Avenida José Fróio, 313, um projeto inovador para a comunidade de Flórida Paulista: a construção de um velório particular na Cidade Amizade, o “Memorial Flor de Lótus”.

Os terrenos para a construção já foram adquiridos no Residencial Hosoume, estrategicamente localizados com acesso direto ao portão principal do Cemitério Municipal. Este novo espaço promete oferecer mais conforto e segurança, proporcionando um ambiente adequado para que os conveniados possam velar seus entes queridos com dignidade.

A empresária Josuí Matsuda destacou que essa iniciativa reforça o compromisso da Flor de Lótus Funerária com a população floridense. “Estamos empenhados em oferecer serviços de qualidade e um espaço adequado para que as famílias possam se despedir de seus entes que-ridos com a tranquilidade e o respeito que merecem, ” afirmou Josuí.

Essa novidade demonstra a dedicação da Flor de Lótus Funerária em atender às necessidades da comunidade com excelência e sensibilidade.