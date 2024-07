Acidente entre caminhão e moto deixa motociclista ferido

Segundo informações divulgadas pelo SITE JZ e TOP TV, um caminhão Mercedes Bens placas de Dracena dirigido por um homem de 57 anos, seguia pela Av. Rui Barbosa e ao virar a direita para adentrar a Roosevelt acabou colidindo com uma Motocicleta placa de Dracena pilotada por um homem de 60 anos que tentava a ultrapassagem pela direita.

Com o impacto da batida a moto ficou debaixo do caminhão e o motociclista teve ferimentos em uma das pernas, sendo socorrido ao Pronto Atendimento Municipal por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

As Polícias Militar e Técnica compareceram ao local para o registro e providências. Um laudo apontará as reais causas do acidente.