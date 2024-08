FLÓRIDA: Penúltima rodada do Campeonato de Futebol Médio promete muitas emoções

A 9ª e penúltima rodada do 4º Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista acontece neste domingo (4), com mais dois confrontos que prometem animar os esportistas floridenses.

Com jogos sendo disputados no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki, o dia irá começar com o confronto do Eletro Lis e Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transportes. A Eletro Lis quer a vitória para se aproximar ainda mais das vagas para a semifinal, enquanto o Indaiá FC quer ficar numa posição mais acima da sua atual, para chegar de forma confortável nas quartas de finais.

Logo em seguida, a última partida será entre Cruzeiro do Sul/Posto Borges e Império do Corte/Chicão Frutas. O Cruzeiro do Sul quer recuperar os pontos perdidos na 8ª rodada e encerrar sua primeira fase com uma vitória, já o Império do Corte quer manter seu aproveitamento de 100%, além de confirmar sua vaga nas semifinais da competição.

A parte de cima da tabela vai pegar fogo nessa rodada, e acima de tudo deixa uma preparação do que pode aparecer no mata-mata da competição, um ponto perdido pode fazer perder posições importantes na tabela, então é de suma importância a sua presença para apoiar sua equipe do coração.

Confira a classificação abaixo: