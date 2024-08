Obras do Hospital Lucy Montoro em Prudente que atenderá toda a região em fase final

Representantes da Prefeitura de Presidente Prudente vistoriaram as obras de construção do Hospital Lucy Montoro, que se encontram na fase final.

O prédio, situado em um terreno de aproximadamente 4 mil m², no bairro Servantes 2, conta com 2,4 mil m² de área construída e deve estar concluído até o fim de agosto.

Atualmente, cerca de 40 homens trabalham diariamente na obra. Após a finalização dos trabalhos, o Governo do Estado de São Paulo, responsável pelo hospital, transferirá a gestão do serviço para uma Organização de Saúde (OS), a qual ficará responsável pela aquisição dos equipamentos e contratação dos recursos humanos.

Os secretários de Saúde de Presidente Prudente, Breno Erbella Casari, Mobilidade Urbana, Cézar Gardim, e o Chefe de Gabinete, Geraldo Gomes, visitaram todas as instalações do prédio e a área externa, bem como o terreno em frente ao hospital, pertencente à Prefeitura, onde será construído uma praça e um estacionamento. A equipe estava acompanhada do engenheiro responsável pela obra, Luís Miguel Nunes.

A unidade prudentina da rede Lucy Montoro terá capacidade para atender a cerca de 2 mil pacientes por dia e será a mais completa do Estado. O centro atenderá pessoas com deficiências físicas/motoras, auditivas e visuais, vindas de Prudente e de mais 44 municípios de toda a região, inclusive da Nova Alta Paulista.

Foram investidos R$ 22 milhões na construção, provenientes do governo do Estado, sendo que a Prefeitura de Presidente Prudente, por sua vez, realizou a doação do terreno.