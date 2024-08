Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente na SP-294

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após um acidente entre um carro e caminhão, na madrugada de ontem (18), na altura do quilômetro 506 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Herculândia (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhão trafegava pela pista sentido Tupã (SP), quando o carro tentou cruzar a rodovia e provocou a colisão.

Uma equipe da concessionária que administra a rodovia e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrerem as vítimas, que ficaram presas às ferragens.

As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Tupã. A passageira do carro não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista que estava com ela ficou gravemente ferido. Já o caminhoneiro caminhão não se feriu.