JUNQUEIRÓPOLIS: Osmar Pinatto e Neto Furini, disputam a Prefeitura no próximo dia 6 de outubro

No próximo dia 6 de outubro, os junqueiropolenses vão às urnas escolher os novos governantes para o quadriênio – 2025/2028. Na ocasião, prefeito, vice e nove vereadores serão eleitos e/ou reeleitos.

Na disputa para o majoritário, o atual prefeito Osmar Pinatto (PSD) e o vice Israel Gumiero (Rael da Saúde – PL) vão disputar a Prefeitura de Junqueirópolis com Élio Furini Neto (Neto Furini – Republicanos) e Daniel Marques (MDB).

A chapa da situação encabeçada por Osmar e Rael conta com o apoio da coligação “Experiência e Inovação”, composta por PSD, PL, Novo e a Federação PSDB/Cidadania. Já a chapa de oposição com Neto e Daniel vai contar com o apoio dos partidos Republicanos, MDB e União Brasil, que integram a coligação “Novo Futuro para Junqueirópolis”.

O grupo da situação apresenta 39 candidatos a vereador (a), sendo dez do PSD, dez do PL, dez do PSDB e nove do Novo. Já a oposição vem com 24, sendo nove do Republicanos, nove do União Brasil e seis do MDB.

A Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PC do B e PV, não lançou candidatura e nem compôs coligação à chapa majoritária, lançando apenas cinco nomes para concorrer as vagas de vereadores. Os candidatos da federação vão manter posição de neutralidade e/ou independência em apoio a qualquer uma das duas chapas concorrentes ao executivo municipal.

Os nomes dos candidatos foram definidos nas convenções partidárias realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Arte: Portal FR