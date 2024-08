ADAMANTINA: Inscrições abertas para vagas remanescentes nos cursos de Ciência de Dados e Gestão Comercial na FATEC

A Fatec de Adamantina anunciou que está com vagas remanescentes disponíveis para os cursos superiores de Ciência de Dados e Gestão Comercial, com ingresso previsto para o segundo semestre de 2024. As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas ou que surgiram devido à desistência de estudantes que ocupavam vagas regulares nos cursos.

Podem participar do processo de seleção candidatos que realizaram o Provão Paulista Seriado III em 2023 ou o Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2024. Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha concluído o Ensino Médio, seja na modalidade regular, por meio de exames de certificação de competências ou de avaliação de jovens e adultos, ou na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). Além disso, o candidato não pode estar matriculado em outra instituição pública de ensino superior em todo o território nacional.

As inscrições estarão abertas até sexta-feira, 30 de agosto. O resultado da seleção será divulgado no dia 05 de setembro, e o período de matrícula ocorrerá entre os dias 09 e 11 de setembro.

Os interessados devem realizar a inscrição através do link http://www.cps.sp.gov.br/fatecs-abrem-processo-seletivo…. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a Fatec de Adamantina pelo Instagram @fatec.adamantina ou pelo telefone/WhatsApp: (18) 3522-4181.