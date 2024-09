Morador de Flórida Paulista é preso pela Força Tática com mais de 30 porções de maconha

Um homem de 28 anos, morador de Flórida Paulista, foi preso pela Força Tática da Polícia Militar com 32 porções de maconha, embaladas e prontas para serem vendidas.

Conforme consta no boletim de ocorrência, do qual nossa equipe de reportagem teve acesso, que na noite de ontem (31), ele seguia em uma motocicleta no sentido Adamantina / Flórida Paulista, pela SP-294, quando foi avistado pelas equipes de Força Tática.

Como era de conhecimento que o mesmo estaria praticando a venda de drogas em Flórida Paulista, e após apresentar a atitude suspeita com a aproximação da viatura, foi feita a abordagem e localizada a droga em seu poder, além de mais de R$ 500 em dinheiro.

O homem foi preso e levado para o Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.