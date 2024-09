LUCÉLIA: Incêndio atinge 5.130 hectares em 59 propriedades rurais

O incêndio que atingiu a área rural do município de Lucélia na última semana, teve proporções gigantescas, nunca observado por moradores no passado.

De acordo com informações obtidas pela nossa reportagem, cerca de 5.130 hectares dos bairros União, Mil Alqueires, nas proximidades do presídio e usina foram duramente castigadas pelas queimadas.

Para ser mais exato, cerca de 59 propriedades rurais foram atingidas, destas, 35 são de pastagens e de pequeno porte. As cercas de praticamente todos os sítios e fazendas foram danificadas pelas chamas.

Além de pastagem, área de cana-de-açúcar e árvores foram atingidas pelas labaredas, causando sérios danos ao meio ambiente.

Já no vizinho município de Salmourão, os estragos foram superiores ao observado na área rural de Lucélia.

Na Casa da Agricultura de Lucélia está instalado uma central de monitoramento onde fizeram todo o levantamento dos estragos e propriedades atingidas, sendo acompanhado pela prefeita Tatiana Guilhermino.

O Governo do Estado já garantiu ajuda para a reconstrução do que for possível e, também, para o reinício das atividades, além de apoio às famílias atingidas.