Visita cultural: alunos de Publicidade e História exploram centros culturais em São Paulo

No dia 31 de agosto, 28 alunos dos cursos de graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Licenciatura em História participaram de uma visita cultural em São Paulo. Acompanhados pelas coordenadoras de curso, professoras Ieda Borges e Alessandra Santos, os estudantes exploraram importantes centros culturais da cidade, como a Estação da Luz/Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca do Estado e diversos espaços ao longo da Avenida Paulista, incluindo o Espaço Cultural Fiesp/Ciesp, Espaço Cultural Itaú, Casa das Rosas e Japan House.

Ana Clara França Silva, estudante de Publicidade, compartilhou sua experiência: “Estar em contato com esses centros culturais vai além de um simples passeio. Essas experiências são fundamentais para a formação de nossa identidade e compreensão do mundo. Cada exposição e cada obra nos conectam com a história, o presente e possibilidades futuras, ampliando nosso repertório cultural e crítico. Ao entrar em contato com diferentes formas de arte e cultura, começamos a perceber como elas influenciam nossa visão de mundo, moldam nossa percepção e até mesmo inspiram nossa criatividade. Além disso, visitar esses espaços em uma metrópole como São Paulo nos oferece a oportunidade de compreender o dinamismo e a diversidade cultural que definem o estilo de vida da cidade, enriquecendo nossa bagagem cultural e nos tornando profissionais mais completos e conscientes.”

Já para Guilherme Henrique Fonseca, estudante de História, a visita foi uma oportunidade única de vivenciar o que aprende em sala de aula: “Essa oportunidade trouxe uma perspectiva cultural nova. A ida para a Pinacoteca e ao Museu da Língua Portuguesa me aproximou mais daquilo que busco conhecer nas aulas de História, que é aprender algo em outra abordagem linguística. Não só as visitas, mas enxergar a vivência da mais rica metrópole de perto, o céu cinza, as pessoas com pressa, o olhar de desconfiança. Aquilo que eu ouvia nas letras das músicas se passou diante dos meus olhos: a ganância, ambição, pobreza, o medo, as ruas sujas, o muro pichado, tudo isso em apenas alguns quilômetros de uma avenida.”

A coordenadora de História, professora Alessandra Santos, destacou o objetivo da visita: “O objetivo da visita cultural era propiciar aos acadêmicos conhecer aspectos culturais e históricos da capital paulista. A ampliação da visão plural da cultura brasileira é um dos grandes desafios e necessidades de ambos os cursos. Com essa ação foi possível propiciar o encontro com novas e diversas culturas e o currículo dos estudantes.”

Conforme a professora Ieda Borges, novas parcerias entre os cursos já estão agendadas, com o próximo destino sendo o Museu do Ipiranga. A visita reforçou o compromisso das coordenações em oferecer aos alunos experiências enriquecedoras, que vão além da sala de aula, conectando-os com a riqueza cultural e histórica do Brasil.