ExpoVerde 2024 movimenta Adamantina em 6 dias de festa superando recordes

A ExpoVerde 2024 chegou ao fim após 6 dias de Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial batendo recordes em número de expositores, público e geração de negócios. A programação que teve início no último dia 3 de setembro levou ao recinto poliesportivo uma média de 15 mil pessoas por dia, resultando em mais de 100 mil pessoas que passaram pelo recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva.

No Pavilhão de Flores e Plantas, os visitantes puderam visitar 51 espaços. Além disso, foram montadas diferentes áreas comerciais com empresas da cidade que tiveram a oportunidade de expor seus produtos e gerar negócios.

Este ano, o tema da 32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial, foi Tecnologia no agronegócio.

A abordagem teve como objetivo evidenciar o quanto a aplicação da tecnologia vem para tornar o trabalho do produtor rural mais fácil e visa gerar maior eficiência nos resultados obtidos por meio das propriedades rurais.

Devido a isso, a feira ainda recebeu o 1º encontro de inovação no campo em parceria com Sebrae e Senar.

Na oportunidade, eles participaram de palestras sobre os temas: Inovação em Sistemas de irrigação para agricultura e pecuária na Nova Alta Paulista: Otimizando produção em regiões de clima desafiador; Multiplique seus ganhos investindo em animais com genética aprovada; Tecnologia e uso de Drones no Agronegócio: Reduzindo custos e otimizando resultados e Perspectivas e oportunidades para o turismo rural na Nova Alta Paulista com a participação de mais de 100 produtores ligados a agricultura e a pecuária.

Além disso, aconteceu ainda de quarta (4) a sábado (7), o rodeio em touros com o Circuito Rancho Primavera e a prova dos três tambores.

A ExpoVerde ainda contou com o Pavilhão de Grandes Animais onde foram expostos cerca de 110 animais entre grandes e médios animais. Os visitantes viram de perto bovinos das raças Nelore Padrão, Nelore Mocho e Jersey; caprinos da raça Bôer e ovinos das raças Dorpeer, Santa Inês e Sulfok.

Mais de 40 empreendedoras da Feira da Mulher Empreendedora estiveram presente todos os dias com seus produtos e serviços. Além das Empreendedoras 15 artesãs da Omin também levaram para feira produtos exclusivos e personalizados.

Como tradicionalmente acontece, a ExpoVerde ainda recebeu alunos das escolas de Adamantina e da região que puderam ver na prática as atividades que são realizadas em sala de aula.

As entidades IAMA e Lar Cristão formaram a Praça de Alimentação da ExpoVerde 2024 servindo kafta, costelão, espetos e acompanhamentos diversos, assim como bebidas e pão com linguiça, cachorro quente e batata frita.

Atrações

A ExpoVerde com entrada franca todos os dias ainda teve shows com: Maiara & Maraisa; Brenno & Matheus Matheus & Kauan; Paraná Felipe & Rodrigo; Férias com a Menina Maxa e o Urso e Luan Pereira.

“Agradecemos toda a Comissão Organizadora que trabalhou arduamente para que mais uma edição de sucesso acontecesse, assim como todos os funcionários da Prefeitura. Além de todo o público que mais vez prestigiou o evento, pois a ExpoVerde é feita para todas as famílias não só de Adamantina como de toda a região”, afirma o presidente da Comissão Organizadora, Gustavo Taniguchi Rufino.