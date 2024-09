ADAMANTINA: Legislativo cobra medidas da Sabesp para solucionar problemas de falta de água

Nos últimos meses, moradores de diferentes bairros de Adamantina reclamaram de falta de água em suas residências. Por esse motivo o Poder legislativo entrou com pedido de solução do problema junto à Sabesp (Companhia de Saneamento do estado de São Paulo), responsável pelo abastecimento do município.

Por meio da Indicação nº 291/24, os vereadores Hélio Santos (PP) e Noriko Saito (PSD) ponderam que a interrupção do fornecimento de água tem sido recorrente e um desafio crescente na Cidade Joia.

“A Sabesp necessita adotar um conjunto de medidas estratégicas para garantir o abastecimento contínuo e sustentável de água para a nossa população; é essencial aumentar a capacidade de captação de água, diversificando as fontes e construindo novos reservatórios. Investimentos em tecnologias e na captação de água de chuva também podem ser soluções viáveis. A Sabesp deve priorizar a modernização da rede de abas-tecimento, substituindo tubulações antigas e investindo em sistemas inteligentes de monitoramento e controle para detectar e reparar vazamentos rapidamente”, apontaram. E completaram: “Considerando a necessidade de implementar planos de contingência para períodos de seca severa é uma medida essencial. Isso inclui a preparação para a distribuição alternativa de água, como o uso de caminhões-pipa, e a aplicação de políticas de racionamento controlado, sempre com comunicação clara e transparente com a população”.

A Indicação ainda destaca a necessidade de se implementar urgentemente os procedimentos em diversos locais da cidade, devido aos muitos transtornos e enormes prejuízos para uma parcela significativa da municipalidade.

Depois de ser apoiado pelos demais vereadores, o documento legislativo foi enviado à concessionária.