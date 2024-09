FLÓRIDA: Escola Pércio promove Festa da Primavera nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 13 de setembro, sexta-feira, às 19h00, a Escola Pércio abrirá suas portas para uma das celebrações mais aguardadas do ano: a Festa da Primavera.

O evento promete trazer alegria e cores, celebrando a chegada da estação das flores com um grande encontro de alunos, professores, pais e toda a comunidade escolar.

Com um cronograma recheado de atrações, a festa contará com apresentações de danças preparadas pelos alunos, que certamente encantarão o público com coreografias criativas e cheias de energia.

Além das apresentações artísticas, os participantes poderão desfrutar de uma variedade de comidas e bebidas. Haverá um espaço gastronômico com barracas, oferecendo pratos típicos e bebidas, proporcionando uma oportunidade de confraternização e apoio à escola, já que a venda dos itens será revertida para melhorias nas instalações e em projetos escolares.

Não perca! Leve sua família e amigos para a Festa da Primavera!