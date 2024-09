Pastor é suspeito de matar esposa e enterrar o corpo no quintal

Uma ocorrência de feminicídio está em andamento neste momento em Monte Castelo.

De acordo com as primeiras informações, um pastor evangélico é suspeito de ter assassinado a própria esposa e enterrado o corpo no quintal de uma residência.

O local onde o corpo foi enterrado teria sido concretado.

Há também informações extraoficiais de que vizinhos ouviram gritos da vítima.

O suspeito foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

A ocorrência segue em andamento e novas informações, assim como atualizações nesta matéria, podem ocorrer a qualquer momento.