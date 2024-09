Ator luceliense participa do reality show “A Fazenda”

O ator nascido na cidade de Lucélia, Sidney Sampaio, 44, é mais um dos nomes confirmados para o reality show A Fazenda 16, que teve início na segunda-feira (16), pela TV Record.

Sidney Sampaio é um ator renomado, conhecido por suas participações em novelas de sucesso como Alma Gêmea e Sete Pecados, da TV Globo. A estreia do artista na televisão aconteceu em 1998, quando participou do piloto da série “Sandy & Júnior”. Já em 2001, esteve em duas temporadas da novela “Malhação”.

O ator interpretou o personagem Daniel, em Malhação, (Rede Globo), e trabalhou também no SBT com participação na novela Canavial de Paixões. Em 2005 voltou para a Globo para integrar o elenco da novela Alma Gêmea. Sidney é filho do casal Edna Sampaio de Souza e José Pinheiro de Souza.

Atualmente o ator reside no Rio de Janeiro, mas antes de ir residir na Cidade Maravilhosa, morou em Campo Grande/MS.

Na TV Record, Sidney Sampaio participou de novelas como Apocalipse, A Terra Prometida, onde interpretou Josué, a novela Os Dez Mandamentos dentre outros trabalhos.

Com direção de Rodrigo Carelli e apresentação de Adriane Galisteu pelo quarto ano consecutivo, o reality show “A Fazenda” traz 28 participantes e reúne personalidades famosas da televisão, todos dentro de um sitio, onde toda semana há uma eliminação, até chegar o grande vencedor (a) da competição.

O ator Sidney Sampaio depois de fazer grande sucesso na TV já esteve diversas vezes em Lucélia onde sempre mostrou muita simpatia e amor pela Capital da Amizade, sendo um orgulho dos lucelienses.