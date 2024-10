FLÓRIDA: Saúde Municipal é beneficiada pelo Programa Mais Médicos

Flórida Paulista agora conta com uma nova profissional da saúde pelo programa Mais Médicos do Governo Federal em parceria com o município.

A dra. Jéssica Zenerato, recém-chegada à cidade, foi recepcionada pelo prefeito Wilson Fróio Júnior, iniciou seus atendimentos e está atuando tanto no distrito de Indaiá do Aguapeí quanto nas unidades de saúde de Flórida Paulista.

Com uma agenda dividida para melhor atender a comunidade, dra. Jéssica realiza atendimentos três vezes por semana no posto do Indaiá; às terças e quartas-feiras a tarde no Centro de Saúde e também executa visitas domiciliares aos pacientes acamados.

A chegada da dra. Jéssica é vista como um reforço importante para a saúde local, proporcionando um atendimento mais amplo à população, especialmente nas áreas mais distantes, como o distrito de Indaiá, atendendo um antigo pedido da população daquele distrito.

Além dos atendimentos regulares nas unidades de saúde, as visitas domiciliares realizadas semanalmente são um diferencial, garantindo que pacientes com dificuldades de locomoção recebam cuidados adequados em casa.

A secretária municipal de Saúde, Irene Rachel, destacou que com o reforço de mais uma médica no quadro de profissionais, a dra. Isabela Venceslau passará a atender também às sextas-feiras no Centro de Saúde, aumentando assim o número de pacientes atendidos.