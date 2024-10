FLÓRIDA: Após exames, corpo de mulher encontrada morta em casa é liberado pelo IML

Ela será levada para Botucatu, onde a família reside

O corpo da mulher encontrada morta dentro de casa na tarde de hoje (2), em Flórida Paulista, foi liberado pelo Instituto Médico legal após a realização de exames.

Conforme as polícias Civil e Militar, o esposo a localizou em óbito na cozinha da residência.



A morte teria ocorrido na madrugada e a causa será investigada.

A Polícia Científica esteve no local e coletou dados e imagens para a emissão de um laudo que apontará as circunstâncias do ocorrido.

A Funerária Flor de Lótus informou que o corpo será transladado para Botucatu, onde reside a família.