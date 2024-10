ADAMANTINA: Acesso entre o Jardim Brasil e o Itamaraty terá investimento de R$ 1,5 milhões

Na semana passada a reportagem do Jornal Folha Regional visitou o local das obras de pavimentação do acesso entre o Jardim Brasil e o Parque Itamaraty para acompanhar o andamento dos serviços preliminares em execução pela Secretaria Municipal de Obras.

Neste momento está em andamento a realização da terraplanagem do solo que receberá o futuro piso asfáltico.

Segundo informações do prefeito Márcio Cardim à reportagem, após essa etapa será iniciada a implantação das galerias para captação das águas pluviais. Antes disso, porém, foi feita a retirada das cercas existentes no trecho e a eliminação de algumas árvores.

A pavimentação interligará o Jardim Brasil e o Itamaraty por meio do prolongamento da Rua Sergipe.

“Esse acesso, além do asfalto passará a contar com galerias, guias, sarjetas e calças, além de iluminação pública. Portanto, faremos uma obra completa para atender da melhor maneira as populações dos dois bairros”, destacou Cardim.

A obra é viabilizada com recursos próprios da Prefeitura de Adamantina, com previsão de custar aproximadamente R$ 1,5 milhões.

“A nossa previsão é que a obra seja concluída e entregue aos moradores até o final deste ano”, disse o prefeito.