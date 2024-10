ACERT realiza Bon Odori da Alta Paulista em Tupã neste sábado

A Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Tupã (ACERT) promove, no próximo sábado, dia 12 de outubro, a tradicional festa de Bon Odori da Alta Paulista. O evento terá início às 18h e será realizado no ginásio de esportes das Faculdades Faccat, com o apoio da Liga das Associações Culturais Nipo-Brasileira da Alta Paulista.

O Bon Odori é uma festividade japonesa que celebra o agradecimento e a alegria, marcada por danças que simbolizam movimentos de trabalho rural, como a colheita de arroz e a escavação de minas de carvão. Com suas raízes no folclore, a dança do Bon Odori atrai pela musicalidade e pelo colorido dos trajes dos dançarinos, que executam passos ritmados ao som de flautas e tambores, instrumentos tradicionais que intensificam o encanto das apresentações.

Além das danças, o evento contará com uma praça de alimentação oferecendo pratos típicos, como pastel, udon, temaki, além de bebidas. A celebração é uma oportunidade para que o público possa vivenciar a cultura japonesa e seus valores, como equilíbrio, trabalho em equipe e gratidão, reforçando o laço entre as comunidades nipo-brasileiras e a população local.

Todos estão convidados a participar dessa noite de cultura, música e sabor, e a conhecer um pouco mais sobre a tradição e o espírito comunitário que marcam o Bon Odori.