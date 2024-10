A Banda Marcial de Lucélia, representada por 80 crianças, disputou em duas modalidades e nas duas conquistou o primeiro lugar, sendo elas, Banda de Percussão, categoria juvenil, com baliza, corpo coreográfico, Mór de comando e corpo musical, e categoria Banda Marcial, infanto juvenil, Baliza, Corpo coreográfico, Mór de comando e corpo musical.

Além de sagrar-se campeã, a Banda Marcial de Lucélia foi classificada ao atingir o índice de 80% dos pontos para participar do Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, que será em Maricá, no Rio de Janeiro, no mês de novembro.