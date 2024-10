Fratellos Sports traz nesse sábado avaliação do Corinthians em Adamantina

Acontece neste sábado (19) a partir das 14h00 no Estádio Municipal de Adamantina, uma avaliação de futebol categoria menores do S.C. Corinthians Paulista.

O evento em parceria com a Secretaria de Esportes e Prefeitura de Adamantina, a avaliação será aberta para todos os interessados de Adamantina e região, que tenha nascido entre os anos 2008 a 2017. O evento já tem 250 inscrições realizadas antecipadamente pelo whatsapp.

Segundo Alex Fratellos organizador do evento “temos já inscrição de atletas de várias cidades da região, e também de outros estados como Mato Grosso do Sul e Paraná”.

De acordo ainda com Alex Fratellos a previsão é que deverá passar de 300 inscritos até o dia do evento. “Assim, acredito que haverá o recorde de inscritos entre todas as avaliações que já aconteceu em Adamantina e região”, afirmou.

Para se inscrever, o atleta ou responsável deverá entrar em contato pelo whatsapp da Fratellos Sports no número (18) 99650-5003, onde será passada todas as informações.

No dia do evento será arrecadado 2 kg de alimento não perecíveis que será doado a instituições de Adamantina. O atleta deverá comparecer definitivamente trocado com camiseta nas cores preta ou branca, short e meião preto e caneleira, além de estar acompanhado de um responsável.

Observador técnico Kadinha vem em busca de talentos para ingressar à base do timão, sendo que os atletas que forem selecionados em Adamantina, passarão por outra avaliação de uma semana dentro do clube.

A realização do evento e da Fratellos Sports, com o apoio da secretaria de esportes e prefeitura de Adamantina, e também de Hottop Lanches.