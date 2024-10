LUCÉLIA: Uma das principais companhias do Brasil adquire a Salto Botelho Agroenergia

A Zilor (Açucareira Quatá S.A.), uma das principais companhias do setor sucroenergético brasileiro, adquiriu a totalidade das ações da Salto Botelho Agroenergia S.A. (SBA), de Lucélia, controlada pela gestora de ativos americana, AMERRA Capital Management.

A transação foi divulgada nesta quinta-feira (17) pela Zilor em nota de fato relevante assinada pela diretora financeira Denise Araújo Francisco, onde faz a comunicação aos investidores e ao mercado em geral.

Conforme a nota, a aquisição da SBA faz parte da estratégia de crescimento da Zilor, que após a conclusão da operação passará a contar com quatro usinas no estado de São Paulo. Com o novo negócio sua capacidade de moagem passará de 12 milhões para 13,8 milhões de toneladas, um aumento de 15% do volume processado hoje.

O parque industrial da SBA em Lucélia possui capacidade de moagem de 1,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar direcionada para produção de etanol anidro, hidratado e açúcar VHP, com mix de 58% para açúcar. Tem capacidade de produzir diariamente até 600 m³ de etanol e 820 toneladas de açúcar VHP, possui usina de cogeração de energia com 12MW de potência e emprega diretamente cerca de 700 pessoas na região. Fica 82 km de distância da Unidade Quatá da Zilor.

DETALHES DA TRANSAÇÃO

De acordo com a nota da Zilor, a transação considera um enterprise value (valor da empresa) de R$ 600 milhões, o qual será ajustado conforme a dívida líquida e o capital de giro verificados na data do fechamento da transação. O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de condições prévias e usuais para operações dessa natureza, incluindo, mas não se limitando, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

GRUPO AMERRA ASSUMIU O NEGÓCIO EM 2022

Em fevereiro de 2022 o Grupo Amerra, que representa a Amerra Capital Managment, gestora americana de fundos focada no agronegócio com sede em Nova Iorque (EUA), foi declarado vencedor no processo de recuperação judicial que colocou à venda a Usina Bioenergia do Brasil, de Lucélia. Conforme processo que tramitou desde 2019 na 1ª Vara da Comarca de Lucélia, as empresas do Grupo Amerra eram na ocasião as principais credoras da Usina Bioenergia (veja a relação nominal de credores) e formularam proposta para adquirir a estrutura produtiva no município.

Inaugurada em 1979 durante o Proálcool, com o objetivo de instalar uma destilaria autônoma de álcool carburante no município de Lucélia, a Usina Bioenergia vinha registrando prejuízos desde 2013, segundo descrevem os documentos públicos que compõem o processo de recuperação judicial.

ZILOR

Com 78 anos de atuação no setor, a Zilor é uma multinacional brasileira de capital fechado que produz açúcar, etanol, energia elétrica renovável e ingredientes naturais para alimentação humana e nutrição animal, a partir do processamento da cana-de-açúcar. (Com informações do sigamais)