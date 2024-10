PACAEMBU: Complexo viário receberá o nome de “Galdino Stefano Bassan”

Inauguração do complexo viário “Galdino Stefano Bassan” em Pacaembu: tributo a um construtor de histórias

Em um momento de profundo orgulho para a família Bassan, foi sancionada a Lei n° 18.055, de 4 de outubro de 2024, que batiza o novo complexo viário no km 616,400 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – SP 294, em Pacaembu, como “Galdino Stefano Bassan”. O complexo, composto por dois viadutos, duas rotatórias e duas alças, representa uma conquista monumental para a região.

Esta realização foi possível graças ao deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que propôs o Projeto de Lei n° 118/2024. A iniciativa contou com o apoio do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que sancionou a lei. “Agradecemos ao deputado Thiago Auricchio por sua visão e dedicação empenhada” declarou o governador.

“A homenagem a Galdino Stefano Bassan, um cidadão cuja contribuição para Pacaembu é inestimável, é um tributo mais do que merecido. A nomeação do complexo viário em sua honra simboliza não apenas o respeito por suas realizações, mas também o compromisso contínuo com o progresso e desenvolvimento da região” disseram os responsáveis.

“Um agradecimento especial ao governador Tarcísio de Freitas e ao deputado Thiago Auricchio, cuja equipe competente proporcionou imensa alegria à família Bassan com esta homenagem merecida e impactante”, finalizaram.