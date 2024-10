PACAEMBU: Leilão de gado do Lar dos Idosos arrecada mais de R$ 137 mil

Aconteceu no dia 13 de outubro, no espaço recreativo ao lado do Ginásio de Esportes, a tradicional quermesse e leilão de gado em prol ao Lar dos Idosos de Pacaembu.

No local os participantes puderam desfrutar de completo serviço de bar com espeto e porções de churrasco, frango, entre outros. Além de acompanhamento de arroz, mandioca, pão e molho.

O evento contou com um grande público que mais uma vez esteve prestigiando a quermesse e o leilão com diversas prendas.

A comissão organizadora trabalhou bastante para a realização do evento que foi considerado um sucesso de público e organização. Muitos voluntários também estiveram trabalhando.

Esta semana, visando a transparência para a população pacaembuense, apresentaram o balanço financeiro do evento.

De acordo com o balanço financeiro, o evento conseguiu uma receita total de R$ 171.046,58 e as despesas totalizaram R$ 33.200,00, desta forma obtendo um lucro no valor total de R$ 137.846,58.

O balanço financeiro é assinado pelo presidente João Carlos Samogim e pelo tesoureiro José Valentim de Sá, que agradecem a colaboração de todos os participantes.

Toda a renda obtida com o evento será destinada ao Lar dos Idosos de Pacaembu, que presta relevante serviço na Cidade Paraíso.