PRESIDENTE PRUDENTE: Ônibus perde o controle, bate em carros e invade duas casas no João Domingos Neto

Segundo o Corpo de Bombeiros, oito passageiros foram socorridos, sendo seis encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Guanabara e dois ao Hospital Regional (HR). Além disso, outros passageiros procuraram atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) do próprio bairro em decorrência de ferimentos causados por estilhaços do veículo.

A corporação também informou que, “aparentemente”, o motorista sofreu uma arritmia cardíaca.

A concessionária Energisa Sul-Sudeste esteve no local e cortou o fornecimento de energia para garantir a segurança das vítimas.

A ocorrência segue em atendimento.