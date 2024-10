FLÓRIDA: Prefeito eleito promete ‘impor seriedade com as finanças’ para melhorar o município

O candidato a prefeito, José Andriotti (PL), foi eleito nas eleições 2024 para assumir a prefeitura no próximo mandato, entre 2025 e 2028, eleito com 49,30% dos votos válidos, através da escolha de 2.891 eleitores.

Natural de Flórida Paulista, ele tem 60 anos, é casado, tem dois filhos e atua como advogado.

O prefeito eleito disse que, “somente após a transição”, terá a realidade da Prefeitura para iniciar a próxima administração. Além disso, ele também ressaltou o sentimento de gratidão e alegria em saber que as propostas da chapa foram aprovadas pelos eleitores do município.

“Impor seriedade com as finanças para melhorar a saúde e a educação. A saúde é um segmento que tem necessidade inesgotável, tudo que você fizer, ainda falta alguma coisa. Então, precisa ter uma atenção especial, sim, com a saúde em todos os seus aspectos. E outro ponto muito importante é a questão da educação, você precisa ter sempre uma educação de qualidade, porque Flórida Paulista está muito defasada. Nós precisamos criar cidadãos com ensino de qualidade”, disse Andriotti.

Outro ponto principal para o chefe do Poder Executivo eleito é a geração de emprego no município. “O povo quer oportunidade de trabalho. O município tem que tomar a iniciativa de estimular a iniciativa privada para tentar gerar emprego. Esse eu acho que é o pedido número um do povo de Flórida Paulista é essa questão de geração de emprego, que, por consequência, fomenta todo o setor de comércio, fomenta todo o resto das atividades”, finalizou o prefeito eleito José Andriotti.