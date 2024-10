LUCÉLIA: Prefeita reeleita planeja projetos para a próxima gestão com foco no desenvolvimento e empregabilidade

A prefeito Tatiana Tazinázzio Guilhermino (PSD), a “Tati Guilhermino”, foi reeleita para o próximo mandato com 68,59 % dos votos válidos, o que equivale a 6.537 votos.

Tati Guilhermino formada em fonoaudiologia, possui especializações na área da saúde, tem 46 anos, é divorciada, tem dois filhos e é natural de Lucélia. De acordo com ela, a ideia de fazer parte da política e de se candidatar para o pleito surgiu em 2020, juntamente com a vontade de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população.

“Vim para política com o desejo de poder melhorar a minha cidade, que naquela época sofria muito. Vontade genuína de proporcionar o bem comum ao coletivo e não só aos escolhidos, como era no passado. Além da política, o ato de servir sempre me cativou e me fez poder enxergar que uma população podia e deveria ter uma representante que trabalhasse em prol a toda comunidade e que fizesse isto de maneira transparente, honesta e com amor”, enfatizou.

“Em 2020, fui candidata a prefeita, venci a eleição municipal e, neste ano de 2024, fui para a reeleição sendo vencedora com quase 70% da votação, o que comprovou que a população concorda com nossa maneira de gerir o município”, contou.

Tati Guilhermino diz que, o sentimento de ter sido escolhida novamente neste período eleitoral é de gratidão, e a certeza comprovada em votos de que a equipe está fazendo um bom trabalho e que, a partir de agora, levando em consideração a grande margem de votos que tiveram, a responsabilidade aumenta e a esperança da população de que o município continue a desenvolver, também.

PROJETO FUTUROS

A gestora explicou que, ainda neste ano, pretende finalizar três obras no final do mandato como prefeita de 2020 a 2024 e, posterior a isso, planeja junto com a equipe os projetos para a gestão de 2025 a 2028.

“A princípio o trabalho rumará ao mesmo sentido, com foco no desenvolvimento, empregabilidade, atração de comércio para a cidade, bem como infraestrutura adequada, educação de qualidade e uma saúde qualificada para atender nossos munícipes. Um trabalho que continuará sendo focado na transparência e no bem coletivo. Foi assim durante esses últimos quatro anos e continuará sendo até 2028”, finalizou.