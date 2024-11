Temporal causa pontos de alagamentos em Dracena

Nesta segunda-feira (4), a Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um alerta informando que as chuvas que vêm caindo sobre o território paulista desde o fim de semana não darão trégua. A primeira semana de novembro começa com variação de nebulosidade em todo o Estado, ocasionando pancadas de chuva isoladas, de fraca a moderada intensidade em praticamente todas as regiões. Os acumulados mais significativos deverão ocorrer no oeste e no norte paulistas, com acumulados de até 50mm entre segunda-feira (4) e terça-feira (5). As rajadas de vento poderão chegar aos 40km/h nessas áreas.