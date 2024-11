Viatura da Polícia Militar capota na SP-294

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar de Marília ocorreu recentemente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294). O incidente aconteceu após a forte chuva que atingiu a região, tornando a pista escorregadia e aumentando os riscos de acidentes.

De acordo com informações, o veículo policial, com dois ocupantes, perdeu o controle em uma curva, resultando em um capotamento. Apesar do impacto e da gravidade do acidente, os policiais sofreram apenas ferimentos leves e receberam atendimento médico no local. Felizmente, não houve vítimas fatais ou feridos graves.

A Polícia Rodoviária esteve presente para realizar os procedimentos de segurança e auxiliar no fluxo de veículos, que foi temporariamente interrompido para a remoção da viatura. O acidente reforça a importância de atenção redobrada em dias de chuva, especialmente em rodovias, onde o acúmulo de água pode tornar o asfalto escorregadio e aumentar as chances de aquaplanagem.