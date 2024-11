ADAMANTINA: Abertura oficial do Natal Mágico 2024 acontece neste sábado (9) na Praça Élio Micheloni

Sábado (9), a partir das 19h30, na Praça Élio Micheloni acontece a cerimônia de abertura oficial da 18ª edição do Natal Mágico o “acender das luzes de natal” momento em que todas as luzes que estarão instaladas em diferentes pontos da cidade serão acesas para iluminar a chegada do bom velhinho. A cerimônia contará ainda com a presença do Trio Violada.

A decoração este ano foi instalada na entrada da cidade por toda Marechal Castelo Branco, Praça Euclides Romanini, Pontilhão, Rodoviária, Praça do Sol do Oeste, Estação Recreio, Praça Deputado José Costa, Parque Caldeiras e Praça Élio Micheloni

O Parque dos Pioneiros está recebendo uma decoração diferente este ano, com enfeites maiores, com destaque para a instalação da torre de 15 metros, que deverá ser permanente.

A rua Joaquim Nabuco, Avenida Capitão José Antonio de Oliveira, Avenida Santo Antonio, Rua Deputado Sales Filho, Rua Osvaldo Cruz, Rua Armando Salles Oliveira, Avenida Rio Branco e Avenida Adhemar de Barros também foram decoradas.

“Mais uma vez esse ano Adamantina sai a frente da região com a abertura oficial do Natal Mágico, com o acender das luzes. Com certeza, o número de visitantes já deve aumentar no mês de novembro gerando mais movimentação principalmente no ramo alimentício”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira.

Programação do mês de dezembro

Durante o mês de dezembro na programação especial de Natal acontece a Feira da Mulher Empreendedora – Edição Especial de Natal no dia 07, a tão esperada chegada do Papai Noel, no dia 8 de dezembro, além da programação cultural e o “Concurso Natal Mágico” que terá a abertura das inscrições para as lojas participantes nesta segunda-feira (11).