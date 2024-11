Copa Vozozão Inter Municipal 50 anos começa neste sábado

Dez equipes de Lucélia e região dividida em dois grupos de cincos, iniciam neste final de semana a 1ª edição da Copa Judá Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio.

A abertura acontecerá neste sábado (9), à partir das 16h00 na praça de esporte do Parque Iguaçu de Adamantina.

No primeiro jogo Brahmanos F.C/ Bastos e San Remo E.C/Adamantina e no segundo Mariápolis/ Pracinha F.C. e Flórida Paulista F.C.

CAMPO DO ASPUMULU

O complemento a primeira rodada, prosseguirá no domingo (10), à partir das 8h45, no campo do Clube Aspumulu em Lucélia.

No primeiro jogo A.D. Cruzvaldense e Corrego Rico F.C./ Parapuã e após, Derem/ Martinópolis e CME Osvaldo Cruz.

Folgam na rodada as equipes Lucélia E.C. e Parque Iguaçu F.C/ Adamantina.

Os grupos ficaram definidos da seguintes forma confira.

GRUPO – A

Flórida Paulista

San Remo

Brahmanos

Mariápolis/ Pracinha

-Lucélia

GRUPO – B

A.D. Cruzvaldense

Parque Iguaçu

Corrego Rico

Cme Osvaldo Cruz

Derem / Martinópolis

FORMA DE CLASSIFICAÇÃO

Os dois primeiros times de cada grupo se classificam para as semifinais da competição.

JOGOS

Os jogos acontecerão aos sábados, domingos e quartas feiras.

COORDENAÇÃO

Julio José Moreno