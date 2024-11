Morre motorista da Prefeitura de Bastos vítima de acidente na SP-294

Nesta sexta-feira (08), faleceu no Hospital das Clínicas de Marília o motorista Ailton Pereira, servidor público da Prefeitura de Bastos. Ailton sofreu um acidente grave na última terça-feira (05), por volta das 12h, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em uma curva próxima ao trevo de Quintana (SP). Após ficar preso nas ferragens, ele foi inicialmente socorrido para a Santa Casa de Pompeia, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para Marília, onde permaneceu internado por quatro dias.

No dia do acidente, Ailton saiu de Bastos às 6h da manhã com destino ao Instituto Adolfo Lutz, em Bauru, para realizar a entrega de exames. Por volta do meio-dia, no retorno para Bastos, o veículo que conduzia, uma caminhonete da Prefeitura, rodou na pista e invadiu a faixa contrária, colidindo violentamente contra um caminhão carregado com amendoim.

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente, e a perícia técnica está investigando para apurar os detalhes do ocorrido.

O corpo de Ailton Pereira esta sendo velado no Centro de Velório da cidade de Bastos (SP). O sepultamento será realizado no Cemitério de Bastos, às 13 horas da tarde deste sábado (9), pela Funerária Municipal.