LUCÉLIA: 4º Encontro de Jogadores de Basquete acontece nos dias 15 e 16 de novembro

Nos dias 15 e 16 de novembro, Lucélia será palco do 4º Encontro de Jogadores de Basquete, reunindo atletas que marcaram a história do esporte luceliense. Conhecida como a “Capital da Amizade”, Lucélia celebra uma longa tradição no basquete, tendo conquistado títulos importantes em competições regionais e estaduais.

Neste feriado prolongado da Proclamação da República, antigos amigos e atletas que representaram o município voltarão à cidade para uma partida amistosa e momentos de confraternização.

O evento, que já se tornou tradição, é organizado por um grupo de ex-atletas de basquete da cidade que, atualmente, vivem em diversas regiões do Estado. A partida será realizada no dia 16, a partir das 10h, na quadra da Emef Prof. Carlos Bueno, situada na Vila Rancharia, em Lucélia.

Após o jogo, haverá uma confraternização, fortalecendo ainda mais os laços entre os jogadores.

REENCONTRO DE AMIGOS E SOLIDARIEDADE

De acordo com Fernando Marins (Nandão), um dos organizadores, o evento é mais que um reencontro esportivo; é uma oportunidade de reviver as memórias e fortalecer as amizades construídas em quadra.

Para além do esporte, os organizadores do encontro também se mobilizaram para realizar uma ação social: cada participante foi convidado a doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição de caridade em Lucélia. “Este é mais um momento para que antigos amigos, que escolheram o basquete como esporte preferido e defenderam Lucélia em Jogos Regionais e outras competições, possam se reunir e celebrar essa paixão em comum”, destaca Nandão.

O encontro não apenas promove o esporte, mas também valoriza a solidariedade e o espírito de amizade que tanto caracterizam o basquete e a cidade de Lucélia.