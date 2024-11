CACAU SHOW LUCÉLIA com o imperdível “Festival do Pistache”

A Cacau Show de Lucélia está em festa com uma opção deliciosa para os amantes de chocolate: o pistache! Os clientes podem deliciar este sabor que faz sucesso na marca, que conquistou e a cada dia ganha cada vez mais os paladares. Combinando a qualidade inconfundível do chocolate Cacau Show com a crocância e o sabor único do pistache, essa opção está agitando ainda mais a vitrine da loja.

Localizada na avenida Internacional, 1.987, a loja oferece essa opção irresistível, além de diversos produtos, trazendo uma experiência única para quem busca algo saboroso. O Pistache Cacau Show já está disponível em tabletes, bombons e outros produtos especiais, perfeitos para presentear ou saborear a qualquer hora.

A Cacau Show de Lucélia funciona durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira até às 18h30 e aos sábados até às 13h. Para mais informações ou para garantir seu produto, basta entrar em contato pelo telefone (18) 99785-8978.

NOVA DIREÇÃO

Sob a direção de Aline Ceballos Fazan, a loja tem se destacado pela excelente qualidade no atendimento e pela variedade de produtos que atendem a todos os gostos. Além do “pistache”, a Cacau Show de Lucélia continua oferecendo os clássicos que já são sucesso, sempre com o toque especial que caracteriza a marca.

Se você ainda não experimentou, não perca a oportunidade de conferir essa deliciosa opção da Cacau Show Lucélia e se encante com o sabor irresistível do pistache.