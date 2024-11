JUNQUEIRÓPOLIS: Subtenente PM Peres é homenageado pela Câmara de Junqueirópolis

CLIQUE AQUI E ENTRE NO GRUPO DE NOTÍCIAS

Em reconhecimento a anos de dedicação e serviços prestados à sociedade, o Subtenente Jefferson Peres, do Pelotão de Junqueirópolis, foi homenageado na última segunda-feira (11), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Junqueirópolis.

Com sua aposentadoria se aproximando da Polícia Militar, Peres recebeu uma Moção de Aplausos e Agradecimentos, entregue pelo presidente da Câmara e pelos demais vereadores, na presença de colegas policiais militares.

A homenagem, divulgada pela página social do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior (25º BPM-I), ressaltou a contribuição significativa do Subtenente Peres ao Município. “A comenda foi uma justa e merecida homenagem ao Policial Militar por anos de bons serviços prestados à sociedade junqueiropolense”, destacou a publicação.

Segundo o 25º BPM-I, a cerimônia também reafirmou a relevância da atividade policial na manutenção da segurança e do bem-estar da comunidade local.

“Expressamos nossos sinceros agradecimentos ao Subtenente PM Peres, que se aproxima da inatividade. Sucesso e muitas alegrias”, concluiu a nota do 25º BPM-I.