FLÓRIDA: Homem é preso com R$ 74 mil em agrotóxicos armazenados em residência

Ação do GAECO contou com apoio do Batalhão de Ações Especiais de Polícia e da Polícia Militar



Na manhã desta segunda-feira (26), um homem de 53 anos foi preso em Flórida Paulista por armazenar agrotóxicos de maneira ilegal.

A ação, que contou com o apoio do BAEP, da Polícia Militar e foi comandada pelo GAECO de Presidente Prudente, resultou na apreensão de diversos produtos químicos.

Conforme divulgou a Polícia Militar, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foram encontrados 67 galões de 5 litros de herbicidas e inseticidas, além de 5 galões de 20 litros de inseticida, totalizando um valor aproximado de R$ 74 mil.

Ainda de acordo com o registrou policial, os produtos estavam armazenados de forma irregular na área externa da residência do acusado.



A ocorrência revela ainda que o homem foi detido com base no Artigo 56 da Lei nº 9.605, que trata dos crimes ambientais, por armazenar substâncias tóxicas e perigosas à saúde humana e ao meio ambiente sem as devidas exigências legais.

Além dos agrotóxicos, também foi apreendido um gravador de vídeo digital usado para monitoramento da residência.

O material e o acusado foram levados à Delegacia de Polícia de Flórida Paulista, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência. O homem permaneceu preso, já que não pagou a fiança arbitrada.

Conforme informações da Polícia Militar, além do inquérito aberto pela Polícia Civil de Flórida Paulista para apurar a procedência do veneno apreendido, o GAECO – “Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado”, segue com as investigações.