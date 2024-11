OSVALDO CRUZ: Prefeitura anuncia abertura de inscrições para novo Concurso Público

A Prefeitura de Osvaldo Cruz anunciou a realização de um Concurso Público, que tem por objetivo preencher 10 vagas e formar cadastro reserva para profissionais que sejam alfabetizados ou que possuam nível fundamental e superior.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Bibliotecário (1 vaga); Chefe de Controle Interno; Cirurgião Dentista; Contador (1 vaga); Coveiro; Cozinheiro (1 vaga); Dentista (1 vaga); Encanador; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Farmacêutico Bioquímico; Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico Clínico Geral (1 vaga); Médico Geriatra (1 vaga); Médico Ginecologista (1 vaga); Médico do Trabalho; Médico Pediatra (1 vaga); Padeiro; Tratorista (1 vaga).

Ao serem contratados, os profissionais devem exercer funções em jornadas de 10 a 40 horas semanais, referente à remuneração, cujo valor alterna entre R$ 1.556,49 e R$ 8.572,64.

Os interessados em participar do Processo Seletivo podem se inscrever de forma eletrônica no período de 27 de novembro de 2024 a 29 de dezembro deste mesmo ano, por meio do site da empresa Omni Concursos. O pagamento da taxa no valor de R$ 10,00 a R$ 15,00 deve ser efetuado.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva na data prevista de 12 de janeiro de 2025 e prova prática.

A prova terá questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa; matemática; informática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos.

O prazo de validade do presente Concurso Público será de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da Administração.