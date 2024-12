Emprega Prudente oferece 114 vagas de trabalho na terça dia 3 de dezembro

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 114 oportunidades de trabalho, nesta terça-feira dia 3 de dezembro de 2024.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

2 vagas para Vendedor Interno

1 vaga para Vendedor

2 vagas para Motorista Entregador Truck

1 vaga para Motorista de Caminhão Truck

1 vaga para Supervisor de Vendas

1 vaga para Representante Comercial

2 vagas para Operador de Ete para manutenção e limpeza

1 vaga para Operador Corte e Solda / Serviços Gerais

8 vagas para Auxiliar de Produção

2 vagas para Técnico em Segurança do Trabalho

2 vagas para Entregador

1 vaga para Operador de Empilhadeira

3 vagas para Motorista Entregador Toco

1 vaga para Motorista Toco

8 vagas para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Motorista Fiorino

5 vagas para Motorista Entregador

1 vaga para Entregador/auxiliar

1 vaga para Mecânico Hidráulico

1 vaga para Mecânico de Manutenção Industrial

1 vaga para Operador de Guilhotina

1 vaga para Eletricista de Manutenção Industrial

1 vaga para Mestre Rachador

1 vaga para Gerente Comercial

1 vaga para Gerente Comercial

1 vaga para Gerente Comercial / Vendas

3 vagas para Assistente Administrativo

1 vaga para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Vendedor

1 vaga para Auxiliar Administrativo/ Vendedor

1 vaga para Limpeza

1 vaga para Atendente

1 vaga para Atendente Operacional

1 vaga para Carpinteiro

1 vaga para Ajudante de Carpintaria

1 vaga para Encanador

2 vagas para Técnico Rastreador

1 vaga para Secretaria de Vendas

1 vaga para Coordenador de Produção

1 vaga para Auxiliar de Açougueiro

1 vaga para Açougueiro

6 vagas para Auxiliar de Cozinha

1 vaga para Promotor de Vendas

1 vaga para Motorista Carreteiro

2 vagas para Auxiliar de Escritório

1 vaga para Recepcionista

1 vaga para Auxiliar Para Entrega e Estoque

1 vaga para Ajudante Geral

1 vaga para Compra de Peças

2 vagas para Balconista de Farmácia

1 vaga para Balconista

1 vaga para Operadora de Caixa

1 vaga para Mecânico de Autos

1 vaga para Zeladoria

1 vaga para Balconista Atendente

1 vaga para Consultor de Vendas (loja de Crédito)

2vagas para Vendedora

1 vaga para Ajudante de Obras

1 vaga para Operador de Caixa

1 vaga para Atendente Operacional 2

1 vaga para Caixa

1 vaga para Serviços de Limpeza e Conservação (áreas Verdes

1 vaga para Repositor

1 vaga para Mecânico de Caminhão a Diesel

1 vaga para Auxiliar de Pátio

1 vaga para Motoboy

1 vaga para Atendente Operacional

2 vagas para Auxiliar Ou Instalador de Energia Solar

1 vaga para Agente de Monitoramento

1 vaga para Instalador de Alarme

1 vaga para Auxiliar de Técnico de Instalador de Alarme

1 vaga para Ajudante de Estoque

1 vaga para Mecânico de Máquinas Industrial

1 vaga para Trabalhador Rural

1 vaga para Soldador

1 vaga para Encarregada(o) de Produção