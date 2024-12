FAI recebe certificação de federação internacional dos estudantes de Medicina

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) recebeu uma certificação da Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina do Brasil (tradução livre de IFMSA Brazil, na sigla em inglês), ligada à International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA).

A certificação foi concedida em 26 de outubro, durante a realização da 61ª Assembleia Geral da IFMSA Brazil, em Goiânia (GO). As alunas Natália Marques Costa e Bianca Fernandes Luiz, membros do Centro Acadêmico (CA) de Medicina da FAI, representaram os estudantes da Instituição no evento.

Benefícios

“Essa federação abre várias possibilidades para os estudantes, desde cursos de capacitação até mesmo intercâmbio regional e internacional”, destacou o presidente do CA de Medicina da FAI, Mateus Oliveira da Silva, ao explicar que a certificação se mantém válida enquanto houver participação ativa de estudantes da Instituição nas atividades daquela organização.

Segundo informações do site oficial, a IFMSA Brazil adota sete eixos de atuação junto aos estudantes de Medicina: mobilidade acadêmica (por meio de intercâmbios estudantis nacionais e internacionais), educação médica (integração entre ensino-serviço-gestão), pesquisa, promoção de saúde (com capacitações e materiais de apoio), humanização, construção de habilidades e representatividade estudantil.

“Para que a FAI pudesse ter um comitê [representante da IFMSA Brazil na Instituição] foi preciso completar cinco etapas, desde preenchimento de dados da Instituição pelo coordenador do curso Medicina até um projeto social feito por nós, estudantes, que envolvesse a comunidade e a agenda da ONU 2030”, revelou Mateus Oliveira.

Além de Mateus, compõem o comitê da IFMSA Brazil na FAI os estudantes Maria Clara Rodrigues Montelo, Laís do Prado Molitor, Bruna Maria de Souza Rodrigues, Bianca Fernandes Luiz, Letícia Saturno de Castro, Gabriela Alves Spatini, Tarcísio Rosado Valente, Ana Maria Ferreira Rocha, Vitória Camargo de Paula e Natália Marques Costa, todos integrantes do CA de Medicina – Gestão 2024 (com exceção da Vitória Camargo).

IFMSA e IFMSA Brazil

Ainda segundo informações do site oficial, a IFMSA é a maior organização estudantil do planeta. “Com mais de 1 milhão de estudantes de medicina em 129 países, tem sua visão e valores propagados por diversas organizações nacionais de membros, incluindo a IFMSA Brazil, que foi a primeira associação filiada à IFMSA na América Latina”, evidencia a publicação on-line.

Já a IFMSA Brazil foi fundada em 1991 na Universidade Estadual de Londrina (UEL). “Atualmente, estamos presentes em mais de 200 escolas médicas em todas as regiões brasileiras e atuamos em diversos eixos incluindo humanização, ciência e produção científica, promoção de saúde, educação médica, intercâmbios, representatividade estudantil, treinamentos e vários outros”, complementa.